Tornato per la prima volta in campo dopo un lungo infortunio, Bartlomiej Dragowski, portiere dello Spezia, ha commentato il pari con il Lecce in casa. "Oggi non abbiamo preso gol, purtroppo è successo poche volte quest'anno. Speriamo riaccada nelle prossime partite - le sue parole a Dazn -. Zovko che mi ha sostituito è bravo e forte per giocare in Serie A".