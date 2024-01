Spezia, Dragowski in uscita: occhi in casa Pisa per il sostituto

Lo Spezia va verso la cessione di Bartolomiej Dragowski, chiuso da Zoet nelle gerarchie di Luca D'Angelo. Come riporta Calciospezia.it, per sostituirlo il club ligure prende in considerazione il nome di Leonardo Loria, portiere classe '99 del Pisa.