Le parole del portiere dello Spezia, Bartlomiej Dragowski, ha parlato nel post partita della sconfitta 3-0 contro l'Inter: "Quando giochi con l'Inter sai che sarà difficile. L'Inter può giocare anche sulla luna. Il primo tempo lo abbiamo giocato anche abbastanza bene, poi quando prendi gol e nel secondo tempo ne prendi un altro è dura.".



SULLA SQUADRA - " In questa squadra mi sto trovando bene, non mi sento in difficoltà e tatticamente seguo la squadra. Mi trovo bene con i compagni, con Nikolaou ho giocato ad Empoli, Kiwior è polacco come me: ci capiamo bene. Obiettivo? Raggiungere la salvezza il prima possibile, poi quando arriverà il momento ringraziare tutti i dirigenti e il presidente per farmi guadagnare questi soldi".