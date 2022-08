Bartlomiej Dragowski, nuovo portiere dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa:



"Sono prontissimo, non vedevo l'ora di finalizzare questo trasferimento e sono contento di essere qui. La prima giornata sarà importante, vogliamo fare punti in ogni partita. Più velocemente raggiungeremo la salvezza e meglio sarà, vogliamo salvarci il prima possibile. I miei connazionali mi hanno parlato bene della squadra e della società, non vedevo l'ora di venire qui. Il mister è esperto, l'ho affrontato da avversario e adesso spero di poter raggiungere gli obiettivi con lui".