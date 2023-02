A margine del pareggio contro l'Udinese, il portiere dello Spezia Bartlomiej Dragowski è intervenuto ai microfoni di DAZN, parlando così del suo recupero lampo dall'infortunio: "Ho fatto i primi giorni a parte con lo staff medico, ma siamo riusciti a recuperare presto. Sono contento, volevo essere in campo, anche se abbiamo tutti portieri forti che cercano di dare una mano".



Che sensazione ha avuto stasera? Ha fatto la differenza.

"La differenza più grande la potevo fare alla fine, con un assist a Beto. Stavo facendo qualcosa di incredibile. Oggi c'è stata anche un po' di fortuna, ora dobbiamo fare di tutto per cercarla anche nelle prossime gare".



Come valuta questo pareggio?

"Lo valuteremo a fine percorso. Spero che ci avvicini alla salvezza...".



Semplici vi ha dato subito grande fiducia.

"È arrivato con le idee chiare. Abbiamo fatto tre o quattro allenamenti con lui, non si possono fare miracoli in così poco tempo, ma spero che siamo riusciti a fare quello che chiede lui. Tra una settimana andrà meglio".



Ora c'è la sfida contro il Verona.

"È uno scontro diretto che vale sei punti. Dovremo fare di tutto per vincerlo".