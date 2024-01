Lo Spezia si guarda intorno e valuta una possibile cessione nella batteria dei portieri. La promozione di Zoet a titolare spinge infatti Bartolomiej Dragowski a tenere in considerazione un cambio di maglia. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, su di lui c'è l'interesse di due club di Championship: il Leeds e l'Hull City. Possibilità di addio dunque per l'estremo difensore polacco, che ha estimatori anche in Francia.