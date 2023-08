Con il campionato alle porte, la prossima settimana si candida per accendere il mercato. Tra i nomi più caldi c'è quello di Mbala Nzola, in uscita dallo Spezia. E' lotta aperta tra Fiorentina e West Ham, per raggiungere i 15 milioni richiesti dal club ligure. Nei prossimi giorni l'affare è destinato a sbloccarsi.