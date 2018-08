Fuori dai piani dello Spezia, ma più che ambito sul mercato, non solo italiano ma anche estero: le richieste per Pablo Granoche non mancano, e adesso sarà l'attaccante a dover scegliere la sua destinazione.Il Nacional de Montevideo non molla la presa, ma in Italia ci sono diverse squadre alla finestra, con la new entry Robur Siena che intavolerebbe una vera e propria trattativa con il giocatore in caso di ripescaggio in B. Sulle tracce del giocatore c’è anche la Triestina.