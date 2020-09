Koffi Djidji è uno dei giocatori del Torino che potrebbero essere ceduti nelle prossime settimane. Il difensore ivoriano è finito nel mirino dello Spezia, neopromossa in serie A, ma anche della Dinamo Zagabria.



Il presidente granata Urbano Cairo è disposto a cedere Djidji e ha fissato il prezzo del suo cartellino: 3,5 milioni di euro. La stessa cifra spesa un anno fa per acquistarlo dal Nantes. Le trattative con Spezia e Dinamo Zagabria sono ora in corso.