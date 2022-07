Dopo Daniel Maldini, per cui si attende soltanto il comunicato ufficiale, lo Spezia regala un altro colpo in entrata a Luca Gotti: sono fissate per domani le visite mediche del centrocampista Viktor Kovalenko, che farà il suo ritorno in Liguria con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento della salvezza.