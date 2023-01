Spezia e Venezia sono ad un passo dal concludere una veloce trattativa di mercato.



La società aquilotta ha infatti raggiungono l'accordo con quella lagunare per il trasferimento in Liguria del 24enne difensore centrale polacco Premislaw Wisniewski.



Come riporta Trivenetogoal.it, la chiusura dell'operazione sarebbe imminente