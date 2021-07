In casa Spezia è stato il giorno della presentazione del nuovo allenatore Thiago Motta, che raccoglie la pesante eredità di Vincenzo Italiano. "Italiano faceva un calcio propositivo, in cui si cercava di avere iniziativa ed è quello che rappresenta la storia di questo club. La gente che viene allo stadio va rispettata così come la storia del club che racconta che lo Spezia deve avere l’iniziativa. È una sfida interessante che prendo con grande responsabilità", ha dichiarato in apertura il tecnico italo-brasiliano.



Thiago Motta ha poi aggiunto: "Sono la persona giusta al posto giusto. Volevo tornare ad allenare ma non necessariamente in Italia, mi ha convinto dall’inizio il direttore Pecini e le altre persone del club, con cui abbiamo condiviso i pensieri. Sono convinto fosse la cosa giusta da fare".



Sul mercato: "Abbiamo parlato, abbiamo condiviso le necessità della squadra. Siamo d’accordo e stiamo lavorando per migliorare il livello. Proseguiremo così e vedrete voi i giocatori che arriveranno. Proveremo a tenere i migliori con noi: Erlic è uno di questi, vedremo a fine mercato cosa accadrà perchè sappiamo tutti che nel calcio fino all’ultimo giorno può succedere qualcosa. Pinamonti? può diventare un grande, ma non è il caso ora dire nomi, anche per strategia nostra. Sappiamo cosa fare e di cosa abbiamo bisogno e ci stiamo lavorando".