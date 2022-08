ha lasciato lae oggi è stato presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore dello: le sue dichiarazioni".- "La società mi ha voluto fortemente, è una cosa importante per un calciatore sentirsi importante. Ho voluto continuare in Italia ad ogni costo, sto benissimo, sia io che la mia famiglia, è stata una scelta facile. Sono molto contento di aver firmato per due anni, non vedo l’ora di vestire la maglia dello Spezia".- "Bisogna essere pronti dalla prima giornata, dalla prima partita, non bisogna pensare che c'è tempo per sistemare le cose. Serve mentalità forte dal primo minuto, non c'è tempo dopo. Devi provare a vincere la prima, la seconda, la terza, tutto subito. Il campionato è lungo, ma bisogna provare a vincere subito".- "Sicuramente è un grande club, è in Serie A e da quando è salito ha sempre giocato un bel calcio, con un Picco tosto per tutti. Anche se la storia non è come in altre società resta una squadra importante, che gioca nei campionati più forti al mondo, in Serie A. Per me è una squadra importante".- "l recupero sta andando bene, come vogliamo. Da quando sono qui abbiamo fatto un grande lavoro, mi hanno aiutato tantissimo. Sto molto meglio, sto lavorando con il gruppo e spero di poter scendere in campo il prima possibile. Profferisco fare le cose giuste, senza avere fretta, ma detto questo sta andando bene, mi sento meglio rispetto alla Samp".- "C'è poco da dire, per me la squadra è pronta fisicamente e mentalmente. È un po’ diversa questa settimana, perché è l’ultima prima di iniziare. Siamo pronti, dobbiamo esserlo, e finalmente si comincia e siamo contenti".