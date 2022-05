Salva Ferrer, difensore dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni per DAZN. Questo quanto dichiarato nel prepartita contro il Napoli:



LA PARTITA - "Questa salvezza ci dà tranquillità e serenità per giocare al meglio la partita di oggi. Vogliamo far vivere alla città oggi una bella giornata di calcio".



LA SALVEZZA - "Noi siamo quelli che credono di più alla salvezza. Se non ci avessimo creduto noi allora sarebbe stato un problema. Ci sono momenti difficili, dove nascono dubbi, sale la tensione. Ma ogni volta che la squadra aveva una partita importante da affrontare ha risposto presente. Come successo a Udine. Alla fine così è arrivata la salvezza".