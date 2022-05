Salva Ferrer, terzino spagnolo dello Spezia, ha parlato a Dazn:



"Prima eravamo a festeggiare con i tifosi, poi ora c'è un momento di grandi emozioni. Quando l’arbitro ha fischiato l’adrenalina è diventata incredibile, ancora non ci credo a quello che abbiamo fatto per quanto sofferto. Non sembra vero, siamo contentissimi e sicuramente con calma lo capiremo, ma restiamo in Serie A. Il momento più difficile? All’inizio, quando abbiamo avuto tanti casi di Covid nel ritiro. Poi abbiamo iniziato il campionato e ci sono stati tanti infortuni e in molti abbiamo fatti altri ruoli, tipo ho che ho fatto la mezzala”.