Spezia-Fiorentina 2-2 (primo tempo 1-2)



Marcatore: 2’ Pezzella (F), 4’ Biraghi (F), 39’ Verde (S), 30’ s.t. Farias (S)

Assist: 2’ Biraghi, 4’ Lirola



Spezia (4-3-3): Provedel, Sala (19’ s.t. Salva Ferrer), Chabot, Terzi, Bastoni (33 s.t. Dell'Orco), Deiola (19’ s.t. Agudelo), Ricci, Acampora, Verde (64’ Farias), Piccoli (10' s.t. Nzola), Gyasi. All. Italiano.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella (26’s.t. Igor), Caceres, Lirola, Bonaventura (33’ s.t. Pulgar), Amrabat, Castrovilli (33’ s.t. Callejon), Biraghi, Ribery (41’ s.t. Kouamè), Vlahovic (26’ s.t. Cutrone). All. Iachini.



Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo (TO).



Ammoniti: 45’ Deiola (S), 14’ s.t. Chabot (S), 21’ s.t. Bonaventura (F), 41’ s.t. Lirola (F)