Sono bastate meno di 24 ore ai tifosi del Genoa per acquistare tutti gli 890 biglietti messi in vendita per la gara di martedì sera in casa dello Spezia.



Malgrado al primo derby della stagione manchino ancora quattro giorni e in mezzo ci sia anche la delicata sfida con il Torino di questa sera, tra i sostenitori rossoblù è scattata fin dalle prime ore di ieri la caccia al tagliando che consentirà l'ingresso nel settore ospiti del Picco. D'altronde, pur essendosi già affrontate nel passato campionato, quella di martedì sarà la prima sfida di Serie A tra le due formazioni che si disputerà davanti al pubblico.