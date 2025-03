Spezia, gli Esposito sono la coppia di fratelli che segna di più in Europa

Gli Esposito brother's alla conquista del mondo: "Giocando insieme da sempre, in campo con mio fratello ci conosciamo a memoria" ci aveva raccontato Pio in un'intervista di qualche mese fa. Basta uno sguardo per capirsi, a volte non serve neanche quello. Salvatore e Pio sono diventati due punti fermi dello Spezia di D'Angelo che punta dritto alla promozione diretta in Serie A: -3 dal Pisa secondo,Meglio di loro solo Soufiane e Houssine Rahimi, che giocano rispettivamente negli Emirati Arabi e in Marocco.

- Gli Esposito hanno numeri migliori dei fratelli Thuram (Marcus e Khéphren), di Iñaki e Nico Williams e dei Bellingham (Jude e Jobe); anche i fratelli Mbappé hanno segnato meno degli Esposito, ma l'unico contributo di questa speciale classifica è arrivato da Kylian perché Ethan non ha ancora mai timbrato il cartellino con il Lille.: essendo attaccante, chiaramente la maggior parte dei centri portano la firma del secondo, il fratello più piccolo, il classe 2005 che è anche capocannoniere della Serie B con 14 gol. Gli altri 6 li ha messi a segno il centrocampista classe 2000, che ha un destro telecomandato col quale ha fatto centro su punizione contro il Pisa.

- I fratelli Esposito, però, sono tre: all'appello manca Sebastiano, classe 2002, 8 gol in Serie A con l'Empoli. Se mettiamo insieme i gol di Pio e Sebastiano sono i fratelli che hanno segnato di più al mondo, anche se in due categorie diverse.Perl'Empoli a fine stagione eserciterà il diritto di riscatto di 5 milioni, il cartellino diè tutto dello Spezia (preso nell'estate 2023 dalla Spal per 3,5 milioni) e il più piccolo è in prestito secco allo Spezia. I nerazzurri stanno pensando alla strategia migliore da mettere in pratica in estate per valorizzare il ragazzo - non è escluso che possa rimanere in rosa - lui intanto continua la volata alla conquista dell'Europa, abbracciato al fratello Salvatore.