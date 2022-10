Non riparte benissimo lo Spezia di Luca Gotti, che dopo la sosta per le nazionali perde 0-4 con la Lazio. Nel post partita, l'allenatore bianconero ha analizzato così la sconfitta: "Abbiamo affrontato una squadra di grande qualità, ma il nostro è stato un approccio troppo molle - ha detto a Dazn - Avevo avvertito la squadra che non dovevamo cercare alibi nonostante le assenze, il rigore ha creato una reazione a catena e Ampadu che era ammonito non ha affondato il contrasto su Zaccagni. In alcune situazioni siamo andati a prenderli troppo alti concedendo spazi che loro hanno sfruttato, bastavano dieci metri di linea di pressione per cambiare la partita. La differenza l'hanno fatta i duelli persi da Kiwior e Ampadu con Felipe Anderso e Zaccagni, in particolare sui primi due gol".



KIWIOR - "Fino a oggi aveva dimostrato di avere grande duttilità, sull'esterno non si è trovato a suo agio e probabilmente sarà destinato a fare il centrale; anche se Felipe Anderson era nella sua miglior versione".