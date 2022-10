L'allenatore dello Spezia Luca Gotti ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Cremonese:



"La reazione dopo il gol iniziale della Cremonese è durata trenta minuti, anche dopo il nostro 2-1 abbiamo avuto tante occasioni per fare il tris. Nel secondo tempo siamo calati perché nei primi quarantacinque minuti abbiamo sprecato tante energie. La ripresa infatti è stata la parte più sonnecchiosa della partita. Abbiamo preso un gol balordo che in Serie A non si deve prendere. La Cremonese ha avuto poi un dominio a centrocampo, ma nel finale dovevamo vincerla: la mia resta una squadra solida e forte ma facciamo ancora errori che in Serie A poi paghi. Abbiamo sbagliato occasioni troppo importanti negli ultimi metri avversari. Il nuovo modulo? A tratti mi è piaciuto molto, ci sono partite in cui trovi l'equilibrio giusto, ma vedremo più avanti".