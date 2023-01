Luca Gotti, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione per il match contro il Bologna, si è soffermato sulle possibili assenze: "Ci saranno degli assenti: Nzola, Ekdal, Zurkowski - che era il più pronto ed anche quello che conosce meglio la Serie A ,starà ai box per una ventina di giorni -, Bastoni, assenti certi. Abbiamo l'infermeria abbastanza piena di altre piccole cose, oggi faremo una valutazione soprattutto per Holm e poi partiamo. Dragowski ha anticipato parecchio i tempi e quindi questo recupero è da gestire con un dosaggio di grande cautela. Due giorni di carico di fila non li regge, quindi ha bisogno di un recupero profondo dopo la partita ed è il motivo per cui per Bergamo non era pronto".



E su Wisniewski: "Ho visto qualche partita del Venezia e mi sono fatto un'idea delle sue caratteristiche. I calciatori vanno valutati nel proprio contesto e vedendoli. È un difensore molto strutturato, destro, ha caratteristiche molto diverse da Kiwior e mi è piaciuto quando l'ho visto. Mi auguro dia il suo contributo".