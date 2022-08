Il tecnico dello Spezia Luca Gotti ha parlato a Sky prima della partita in casa della Juventus:



"Quello che chiedo alla squadra è di fare un piccolo passo in avanti sotto il profilo della personalità con cui affrontiamo tutte le partite. Le sfide con le grandi formazioni presentano difficoltà di un certo tipo, ma dovremo sfruttare al massimo le nostre qualità e darci un'identità di squadra forte ed aggressiva. Non ci sono chiavi particolari per rilanciare i giocatori in difficoltà, ma è tutto basato sull'allenamento quotidiano: si punta a fare meno guai possibili. La Juventus ha tante armi e quindi abbiamo in conto qualche difficoltà: non dobbiamo concedere continuità ai nostri avversari, servirà possesso palla e non dovremo rinunciare a metterli in difficoltà".