Il tecnico delloLucaha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma:"Le caratteristiche di Nzola sono molto importanti per noi perché ci permettono di avere soluzioni diverse in partita, al di là dei gol che ha segnato. Mancando le sue caratteristiche cambia anche la squadra. Poi non c'erano i mancini, Holm ci ha lasciato presto e abbiamo avuto le nostre difficoltà. Fai un primo tempo gestendo il risultato sullo 0-0 e puoi pensare di giocare una ripresa diversa, ma ti fai gol da solo sia nel primo tempo che nel secondo tempo. Con il risultato in bilico la partita può cambiare, ma poi l'avversario è entrato nella sua zona comfort. Su Verde ho fatto una scelta penalizzante, come con Hristov, ma perché volevo cambiare lo scacchiere e modificare le cose. La Roma ha caratteristiche diverse e la mia scelta era quella di mettere dentro giocatori che gestissero la palla con fraseggio più veloce tra le linee".- "Non ha nulla a che vedere con la partita con l'Atalanta, è una botta che ha preso cadendo. Non è muscolare, è una botta sul fianco e non so se sia una compressione nervosa".- "Nella mia testa la partita fino a venerdì mattina era diversa. Le nostre caratteristiche e linee di gioco avrebbero creato difficoltà alla Roma. Poi è successo quel che è successo. Dybala è un giocatore da considerare ad ogni singola azione e detto questo, Amian ha fatto una grandissima partita, ma nel singolo lancio del portiere pensa di poter prendere il pallone e si alza. Quando trovi queste squadre il piccolo errore diventa un grande problema"."No, non sono soddisfatto. L'ho detto diverse volte, abbiamo lasciato troppi punti per strada. Dobbiamo guardare avanti, ma non sono soddisfatto, avremmo dovuto averne 4-5 in più. Mi spiace tantissimo aver interrotto i risultati utili di fila, mi infastidisce".- "Era all'esordio in Serie A, capita un infortunio così e c'è da faticare per restare nel match. Invece lui piano piano ha provato a dare il suo contributo"."Vediamo questi quattro giorni pre Bologna. Penso sarà difficile recuperare chi non è a disposizione, a cui si aggiunge anche Zurkowski che nell'allenamento di ieri abbiamo capito non sarebbe stato a disposizione. L'infermeria oggi ci dà le prime risposte, poi ci sarà modo di trovare le soluzioni migliori".