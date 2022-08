Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato nel post partita della sfida di Coppa Italia contro il Como, vinta 4-1. Il tecnico si è soffermato su Giulio Maggiore, neanche in panchina e al centro delle voci di mercato: "Il fatto che non ci fosse Maggiore non è una scelta tecnica. C'è stata una discussione tra la società e l'entourage del giocatore e abbiamo preso questa decisione.