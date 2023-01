, tecnico dello, ha parlato n conferenza stampa in vista della partita di campionato contro il: "In questo nuovo inizio ho visto cose più o meno buone, ma la più importante è la consapevolezza di avere una squadra.Con il Lecce, dopo un brutto inizio, la squadra ha saputo rimettersi in carreggiata. Sono segnali importanti.Adesso ci aspetta il Toro, una squadra reduce da una partita splendida in Coppa Italia che però è una competizione sminuita.Con ogni probabilità cambieremo qualcosa. Studieremo le soluzioni migliori per poter portare a casa il risultato"."Esposito e Zurkowski li conosco bene, hanno caratteristiche diverse. Uno è play, l'altro è la classica mezzala in grado di dare qualcosa in termini di gol e assist.Usciranno ragazzi giovani che faticano a trovare spazio, magari fra sei mesi torneranno con le spalle più larghe. Penso che Strelec possa sbocciare ma deve dare ancora qualcosa per fornire quel contributo che mi aspetto.A breve il campionato entrerà nella fase più calda e per gestire un certo tipo di partite occorrono dei calciatori che sappiano interpretarle al meglio".