Il tecnico dello Spezia Luca Gotti ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Lecce:



"La morte di Vialli? Lascia un vuoto enorme. Ogni anno, in questo momento dell'anno, il mio pensiero va sempre anche a Davide Astori".



PAREGGIO - "Uno spera sempre nel risultato pieno, ma il Lecce era in forma, ha degli attaccanti velocissimi. Con questo campo l'infortunio è dietro l'angolo, non ci ha neanche permesso di palleggiare con un po' più di raziocinio".



DIFESA - "Dragowski ha avuto presenza e maturità, ha interpretato la partita al rientro in maniera ottimale. La difesa? Soffro molto il fatto che abbiamo preso quasi sempre gol. Questa è la classica partita che se non puoi vincerla devi cercare di non perderla, e così abbiamo fatto".



CAMBI - "Soddisfattissimo di Caldara, in altri ruoli entrare a freddo è più facile, invece lui doveva adattarsi subito a tre punte velocissime. Ora stiamo mettendo insieme anche della continuità di risultati".