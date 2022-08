Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa della Juventus:



"Abbiamo dimostrato migliore personalità rispetto alla gara di San Siro, credo abbia fatto la differenza il fatto che è migliorata l'interpretazione comune della fase difensiva e delle letture del gioco. Oggi mi sembrava di poter fare male con efficacia in certi momenti".



PRESTAZIONE - "Io devo fare il cronista di ciò che succede e dare feedback alla squadra. Ma non devo essere contento. Se giochi per larghi tratti alla pari con la Juventus allo Stadium ma esci senza punti non puoi essere contento. Vero che giochiamo contro la Juventus, ma negli ultimi 20 metri devi fare la differenza, devi entrare in area in altro modo e gestire i palloni meglio. Dobbiamo crescere come mentalità, dobbiamo diventare più grandi".



GYASI - "Per Verde vediamo, con Verde rischia di essere una cosa lunga. Ho cercato di fare dei cambi nell'ottica delle tre partite. Gyasi nel 3-5-2 dovrebbe essere aiutato a correre meno indietro e più in avanti, di sicuro si trova meglio là davanti anche perché ha un feeling particolare con Nzola".