Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa della sfida che aspetta il suo Spezia contro il Sassuolo.



MERCATO - "Ho provato il 352, mi sembrava la direzione giusta. Adesso ci sono altre due partite con il mercato aperto, che finirà giovedì e lì faremo la conta. Speravo fossimo più avanti con gli acquisti, serve un colpo per reparto. Poi metterò in discussione le cose, cercando le migliori soluzioni".



VERDE – "È rientrato in gruppo e mi auguro possa esserci. Il Sassuolo? Penso sia un errore da non fare, quello di sottovalutarlo o credere che si sia indebolito. Nonostante alcune cessioni come Scamacca e Raspadori, ha acquistato giocatori forti, non di piccolo cabotaggio. Ne ha presi 4-5 con spese importanti, dando luogo ad una rivisitazione della rosa. Pinamonti è molto importante, stanno cambiando pelle".