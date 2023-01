ha analizzato così, nella conferenza stampa post partita, la sconfitta patita in Coppa Italia per 5-2 contro l'Atalanta: ", in una partita in cui ti immagini momenti di grande pressione devi avere qualcuno che sale, per quello ho scelto Holm e Nzola, altrimenti rischi di subire un monologo"."Sì, ci ha messo tutto, ha messo delle giocate di qualità. Poi è chiaro che in gare simili patisci un po' la questione fisica, ero consapevole prima della partita che avremmo regalato chili e centimetri all'Atalanta"."L'Atalanta la conosciamo benissimo, c'è stata un'iniezione di autostima dopo domenica scorsa, dopo l'8-2 contro la Salernitana. Hanno trovato la giusta efficacia in fase offensiva"."L'atteggiamento iniziale è stato molto buono. In due minuti prendi due gol, c'è il rischio di prendere un'imbarcata, ma i ragazzi sono stati bravi e sono rimasti in partita. Prima del 4-2 ho cullato l'idea di riprenderla, avevamo tolto qualche sicurezza all'Atalanta, lì ho creduto ad un finale diverso, il quarto gol ha chiuso la partita. Il risultato non mi piace"."Non lo conoscevo, prima di vederlo in campo ero già rimasto impressionato. È evidente che stiamo parlando di un giocatore di livello"."Ha caratteristiche molto specifiche, ha un'ottima personalità e un'ottima gestione della palla. Mi è piaciuto l'impatto, è chiaro che non potevo pretendere tutto e subito in un contesto di questo tipo, alcune parti della partita mi sono piaciute. Ma lui come quasi tutti ha fatto degli errori che non devono essere fatti in gare come queste".