L'allenatore dello Spezia, Luca Gotti, ha parlato a DAZN dopo il pareggio per 2-2 con l'Atalanta: "Sono arrabbiato, come è giusto che sia per come è andata la partita. La squadra mi è piaciuta di più nel secondo tempo, tolto l'ultimo quarto d'ora. Nella prima frazione di gioco, sul 2-0, abbiamo portato troppo l'Atalanta vicino alla nostra area. Nella ripresa invece la squadra ha giocato con personalità. Sul possibile 3-0 ho pensato che potessimo portare a casa i tre punti, ma così non è stato. Al 92' c'è stato un infortunio su una palla che sembrava nostra e abbiamo perso due punti".



In conferenza stampa il tecnico ha poi aggiunto riguardo i cambi: "Il cambio del portiere ti dà due slot nel secondo tempo, quindi hai cambi doppi o perdi la possibilità. Nzola esce, lì decido di mettere un attaccante perché non voglio dare la sensazione che dobbiamo andare indietro, ma metto gente che gioca il pallone e va in profondità, dato che l'Atalanta si sarebbe scoperta. Sanca o Strelec, rispetto ad Agudelo, sarebbero potuti essere utili. Il cambio di Ekdal per Ampadu lo faccio sapendo che Bastoni poteva andare in difficoltà. Siamo 2-0, siamo a metà campo e loro fanno il 2-1".