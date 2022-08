Nuovo allenamento per lo Spezia di Gotti in vista della sfida di sabato sera contro il Sassuolo. Come si legge sul sito ufficiale del club ligure, la squadra, dopo il consueto riscaldamento, ha svolto un lavoro tecnico-tattico, delle esercitazioni finalizzate alla gestione del possesso palla e lavoro in palestra a chiudere. Daniele Verde si è allenato in gruppo, mentre Salva Ferrer e Kelvin Amian proseguono nelle rispettive tabelle di recupero. Vicino al rientro Janis Antiste.