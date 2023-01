In conferenza stampa, Luca Gotti ha parlato della vittoria del suo Spezia sul Torino. Ecco le parole



"Dopo una partita così, la cosa che mi piace di più è la crescente consapevolezza dei punti di forza, oltre a leggere i momenti della gara e sapere meglio quando chiudere gli spazi. Siamo a 18 punti in 18 giornate. Avremmo dovuto averne qualcuno in più, ma la cosa bella è non guardarsi indietro e piangersi addosso. I due punti interni diventano preziosi se metti in mezzo una vittoria come questa"