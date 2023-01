L'attaccante dello Spezia Emmanuel Gyasi ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro lo Spezia:



"Abbiamo fatto una grandissima prestazione, oggi, di squadra. Non siamo contenti perché andare sul 2-0 e poi farsi recuperare dopo che abbiamo avuto delle situazioni per chiuderla... Sappiamo che se non lo fai, in Serie A, ci sono squadre forti come l'Atalanta che possono tornare. Dev'essere una lezione, dalla prossima bisogna cercare di migliorare".



CASA VS TRASFERTA - "Al Picco i tifosi sono speciali, sono qui da cinque anni e ci hanno sempre dato una spinta incredibile. Li senti proprio, sono veramente l'uomo in più. In casa dobbiamo fare bene e poi migliorare".



CON NZOLA - "C'è un rapporto speciale, ci conosciamo da tanti anni, è un ragazzo spettacolare e un giocatore incredibile".