Lo Spezia si avvicina alla salvezza grazie alla vittoria per 1-0 nello scontro diretto col Venezia, a decidere la gara un gol di Gyasi al 90': E' un'emozione incredibile, non ho parole. Sono senza voce, è bellissimo! Non so cosa dire, ce lo meritiamo perché è una vittoria che arriva da lontano e per la quale ha lavorato tutto l'ambiente - ha detto l'attaccante a Dazn nel post partita - I tifosi sono il nostro dodicesimo uomo in campo, ci hanno dato grande energia e anche loro meritano queste gioie. La squadra ha grande stima di Motta, io do sempre il massimo in ogni ruolo in cui mi schiera; in ogni allenamento cerco di dare sempre il tutto per tutto e migliorarmi giorno dopo giorno. Il gol lo dedico alla mia famiglia e soprattutto alla mia ragazza Carolina".