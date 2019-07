Guido Angelozzi, direttore generale dello Spezia, parla a Il Secolo XIX del ritorno di Elio Capradossi: "Il ragazzo è voluto tornare fortemente da noi, la sua volontà è stata decisiva per concludere l'operazione, altrimenti sarebbe finito altrove. Costa Ferreira? Al momento valutiamo la possibilità di concludere l'operazione per un difensore che possa rinforzarci a destra. Siamo molto attenti a quello che si muove sul mercato. Moncini? Lo teniamo sott'occhio. Non so se si muoverà dalla Spal, ma abbiamo Galabinov. Secondo me può raggiungere la doppia cifra".