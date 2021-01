A pochi minuti da Torino-Spezia, il ds bianconero Meluso fa il punto sul mercato bianconero a Sky Sport: "Iturbe è un extracomunitario, per riportarlo in Italia bisogna avere lo slot libero che non non abbiamo. Siamo contenti dei giocatori che abbiamo, dobbiamo ridurre un po' la rosa dopo che in estate abbiamo pensato di renderla un po' più ampia rispetto al normale perché si andava incontro a punti interrogativi imposti dal Covid. Ora pensiamo di ridurre la rosa per renderla più omogenea e avere un gruppo più coeso".