Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, parla a Sky Sport, dicendo la sua sulla corsa scudetto: "Chi è favorita tra Inter e Milan? Domanda brutta, credo che siano due super squadre. Vedendola dalla mia angolazione, sono due squadre che hanno organici di qualità, allenatori di grandi livello. Difficile stabilire chi sia il migliore in questo momento, quest'anno è un campionato equilibrato sia in alto che in basso".