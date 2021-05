Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, parla a CalcioNapoli24Live, difenso la sua su Vincenzo Italiano, tecnico dei liguri accostato in passato al Napoli: "In questo momento stiamo programmando la stagione, stiamo facendo delle riflessioni sull’organigramma e a breve sapremo. So che il mister è affezionato allo Spezia e si è trovato bene anche a livello umano, prima di cambiare deve capitare una occasione favorevole. Da qui a 10-15 giorni se ne saprà di più. Il mio futuro? Per me è lo stesso discorso, dovrò incontrare la società per definire i programmi e affrontare la stagione con i giusti strumenti: l’obiettivo sarà migliorare almeno di un punto la stagione appena conclusa".



SUL NAPOLI - "Napoli? Fino a pochi giorni fa c’era un grande come Gattuso e c’è un grande ds come Giuntoli: io non ho mai avuto contatti, però".