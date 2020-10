Il presidente dello Spezia Stefano Chisoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan: "Nzola? Potrebbe essere questa operazione perché ormai siamo già a buon punto, la squadra era già fatta da tempo. Abbiamo dovuto fare in fretta perché eravamo gli ultimi noi. Grande lavoro del direttore e siamo praticamente a posto. Non ci sono grandi movimenti particolari".



Partita storica?

"E' una partita storica. Ci siamo stati in Coppa Italia sei anni fa, c'erano 7000 tifosi spezzini qua. E' stato molto bello però ovviamente ora la priorità è la salute pubblica. E' un incontro difficilissimo, il divario tecnico è davvero ampio ma cercheremo di colmarlo con organizzazione di gioco e la qualità dei nostri giocatori".



Porterà la bandiera al patron Volpi in caso di vittoria a San Siro?

"Gliela porto tutte le volte che vinciamo".



Come la vive la squadra il patron Volpi?

"Segue sempre anche il calcio, è un grande intenditore. Conosce i giocatori nostri ma è chiaro che essendo sempre all'estero non può essere presente però ci segue sempre".



Nzola tutto definito?

"Con Nzola non è ancora definito perchè è una situazione un po' particolare, come sapete, con il Trapani. Dobbiamo aspettare".



Il rinnovo di Italiano?

"E' un valore aggiunto importantissimo, poi non abbiamo fatto nemmeno fatica perchè in cinque minuti abbiamo definito l'accordo. Desiderava rimanere qua".