Lo Spezia pesca sul mercato dell'Est Europa. In arrivo ci sono il 21enne attaccante lettone Raimonds Krollis (dal Valmiera per 1,5 milioni e altri 500 mila euro di bonus con un contratto fino al 2026 più un'opzione per la stagione successiva) e il 19enne centrocampista sloveno Tio Cipot dal Mura per 800mila euro con un contratto fino a giugno 2027.



In uscita i prestiti di Sanca al Famalicao, Nguiamba al Jagiellonia, Sher al Groningen e Stijepovic al Mura, mentre si sta cercando di piazzare anche Ellertsson e Strelec.