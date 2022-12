Lo Spezia si rinforza sul mercato invernale: sono in arrivo il terzino sinistro portoghese classe 1998 Joao Moutinho dall'Orlando City (visite mediche già fatte in attesa dei documenti a fine mese per poter firmare un contratto triennale) e il centrocampista statunitense con cittadinanza brasiliana classe 2001 Johnny Cardoso dall'Internacional di Porto Alegre. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Macia ha poi promesso all'allenatore Gotti altri due nuovi arrivi.