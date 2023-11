"Tempo scaduto". Con questa scritta è stata trovata una testa di maiale mozzata fuori dalla sede dello Spezia. Sull'episodio sta indagando la Digos. Negli ultimi giorni tre individui incappucciati hanno minacciato un dirigente del club ligure, senza dimenticare un atto di vandalismo sull'automobile del calciatore Daniele Verde. L'amministratore delegato Andrea Gazzoli ha commentato: "Niente di riconducibile ai nostri veri tifosi".



Dopo il pareggio per 2-2 in casa con la Ternana, lo Spezia ha esonerato Massimiliano Alvini, assumendo come nuovo allenatore Luca D'Angelo, che debutterà in panchina nell'anticipo di campionato in Serie B sul campo della Sampdoria alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. Dopo le prime 13 giornate, la squadra è terzultima in classifica in zona retrocessione.