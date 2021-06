Dopo l'addio di Vincenzo Italiano diretto verso la Fiorentina - ormai manca solo l'annuncio - lo Spezia si sta guardando intorno per trovare il sostituto: il profilo che piace di più è quello di Francesco Farioli, allenatore giovanissimo - classe '89 - che nell'ultima stagione ha lavorato in Turchia al Karagümrük. Nelle prossime ore è previsto un incontro tra i dirigenti bianconeri e l'allenatore, che in questi giorni è a Coverciano per seguire il corso da allenatore Uefa A.



SENZA PATENTINO - Ex collaboratore di De Zerbi prima al Benevento e poi al Sassuolo, Farioli non ha il tesserino per allenare ma, in caso di accordo con lo Spezia, il club potrebbe chiedere una deroga per farlo allenare o tesserarlo formalmente come vice, prendendo insieme a lui anche David Sassarini che sulla carta sarebbe l'allenatore. Lo Spezia lavora al dopo Italiano, Farioli è il nome che piace di più.