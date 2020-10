“Andrey Galabinov potrebbe stare fuori per un mese”. Lo fa sapere l’edizione di La Spezia de Il Secolo XIX, dopo il primo responso di ieri che ha evidenziato una lesione muscolo tendinea al quadricipite della gamba destra. Ciò vuol dire che Galabinov starà fuori sicuramente per tutto ottobre, ma anche nel corso dei primi impegni di novembre e proverà a tornare il 21 contro l’Atalanta (salterà sicuramente quattro partite di campionato). Non dovesse farcela, dopo lo Spezia affronterà Cagliari (29 novembre) e Lazio (5 dicembre). Una tegola pesante per Italiano, che spera di ritrovare lui e Ramos (lesione al quadricipite prossimale della gamba sinistra) tra un mese, ma rischia di perderli per più tempo.