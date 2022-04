L'Inter di Simone Inzaghi aprirà la 33a giornata di Serie A, che si giocherà tra venerdì 15 e sabato 16. L'allenatore nerazzurro deve sciogliere il nodo legato alla presenza di Stefan de Vrij: il difensore olandese ha recuperato dall'affaticamento muscolare che l'aveva costretto a uscire nell'ultima gara contro il Verona, nella giornata di ieri si è allenato in gruppo lavorando anche con il pallone. Inzaghi però non vuole correre rischi, a partire dal primo minuto contro lo Spezia dovrebbe essere D'Ambrosio con l'ex Lazio che si accomoderebbe in panchina. Prudenza massima, soprattutto in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan.



L'ALTRO DUBBIO - A completare il terzetto difensivo insieme a D'Ambrosio ci sono Skriniar e uno tra Bastoni e Dimarco. Inzaghi infatti sta valutando se dare un turno di riposo anche al classe '99 e rilanciare l'ex Verona. A far riflettere l'allenatore è anche la diffida di Bastoni, che in caso di ammonizione con lo Spezia salterebbe il big match contro la Roma in programma nella prossima giornata. Idee e ultimi dubbi da risolvere, sabato alle 19 c'è lo Spezia. E tre punti da conquistare per superare - temporaneamente - il Milan e prendersi il primo posto.