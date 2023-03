Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Spezia-Inter, gara di apertura del 26esimo turno di Serie A:



Spezia – Inter venerdì ore 20.45

Marinelli

Mondin – De Meo

Iv: Baroni

Var: Di Paolo

Avar: Abisso



10' - Caldara entra in scivolata su D'Ambrosio lanciato a rete, prende un po' tutto; il Var interviene, e dopo la review viene assegnato il rigore con ammonizione per il centrale spezzino.



6' - Gyasi trattiene Darmian in maniera troppo plateale e reiterata, giallo pesante per lui che funge stasera da quinto.