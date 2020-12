Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, parla dopo la sconfitta sul campo dell'Inter: "Sono soddisfatto, mancavano tanti giocatori, indipendentemente da chi va in campo la squadra comunque risponde sempre bene. Contro una corazzata come l'Inter siamo riusciti ad uscire a testa alta da San Siro, come fatto contro il Milan. Abbiamo avuto le possibilità per fare di più, osare di più, ma prendiamo la prestazione che sicuramente ci aiuterà per il prosieguo del campionato".



"Negli ultimi metri ci siamo arrivati, potevamo crossare di più con Bastoni e Vignali, calciare maggiormente verso la porta ed essere più efficaci - aggiunge, come riporta TMW -. Peccato, con un po' più di scaltrezza in queste partite si può ottenere sicuramente di più. Continuiamo così, la strada è ancora lunga".