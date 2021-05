Al termine del pari di Verona, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato a Sky Sport: "Ci sono state partite in cui abbiamo perso punti importanti negli ultimi minuti. Siccome a volte non riusciamo a ragionare, il timore c'è sempre. Ma siamo stati bravi a pareggiare con Saponara, assist e gol di due subentrati. Una squadra come la nostra ha bisogno di tutti, di chi gioca e di chi va in panchina".



SULLA SALVEZZA - "La desideriamo davvero tanto. Abbiamo fatto degli sforzi enormi. Sapete come siamo partiti e quali difficoltà abbiamo, dobbiamo spingere sempre forte. Nel primo tempo c'era un po' d'ansia: è normale, il campionato sta per finire".



SULLA CONDIZIONE - "Ci arriviamo bene, due partite fa abbiamo pareggiato contro la squadra più forte d'Italia (Inter, ndr). Il fisico regge per forza, è la testa che non deve mollare e deve far viaggiare le gambe. I ragazzi sanno l'importanza della permanenza in categoria".



SUI GIOCATORI DI QUALITA' - "La qualità paga sempre, fa vincere le partite. Strategicamente avevamo preparato la volontà di mettere a partita in corso Acampora, Saponara e Agudelo. Sono felice, confezionare un gol con chi entra è troppo bello per un allenatore".