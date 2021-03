L'allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari: "E' un avversario pericoloso in tutti i suoi elementi, in tutti i reparti. E' una squadra formata da giocatori che hanno la possibilità di venire fuori da questa classifica, sono una squadra con giocatori di altissimo livello e i punti di forza sono innumerevoli. Dal cambio di guida tecnica hanno cambiato marcia".



Sulle condizioni dei giocatori: "Nzola ha lavorato a parte fino a ieri, oggi ha svolto la rifinitura ma non è al 100%, vediamo come utilizzarlo. Piccoli mi ha fatto un immenso piacere, così come tutti quelli che subentrano con quello spirito, che per l'allenatore è una grande soddisfazione. Anche dalla panchina si può incidere, essere importanti e dare una grossa mano".