Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, parla in conferenza stampa al termine della sfida pareggiata contro la Roma: "Un risultato positivo che abbiamo cercato per chiudere nel migliore dei modi - si legge su TMW -. Abbiamo sfiorato la vittoria ma sono contento per la prestazione dei ragazzi. Oggi era diverso, eravamo più liberi e i ragazzi hanno giocato più leggeri. Nel secondo tempo è venuta fuori la Roma. Un pari è un risultato positivo, chiudiamo a 39 e questo ci soddisfa. Siamo partiti forte, abbiamo creato tantissimo e siamo andati sul doppio vantaggio. Avessimo avuto la forza di fare il terzo potevamo indirizzarla però siamo contenti ugualmente, aver raggiunto la salvezza è come aver vinto il campionato. Chiudiamo e archiviamo, ora si stacca la spina, si va in vacanza e vediamo per il futuro".



Sul futuro: "Sono stati due anni intensi, conditi da due risultati straordinari. Meritiamo di staccare e ricaricare le pile, per affrontare più carichi il futuro che vedremo come sarà".